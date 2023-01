Une conférence autour de la voyance et de la lecture akashique organisée à Bastia

Cette conférence du 24 janvier à 20h à la salle polyvalente de Lupino sera animée par Annick Maury, médium, coach de vie intuitive, thérapeute holistique. « Qu'est-ce que les annales akashiques ? », «Existe-t-il une bibliothèque universelle de toutes les vies passées, présentes et futures ? », « A-t ’elle un impact sur l'ADN de l'âme, de l'humain et les mémoires transgénérationnelles ? », « Avons-nous une destinée ? », « Peut-on changer notre futur ? »… Autant de questions qui seront abordées par cet intervenante reconnue.« Je viendrai parler des lectures Akashiques » explique Annick Maury, « et pour y accéder je passe par les annales Akashiques donc l'akasha, soit la bibliothèque universelle des âmes tant pour cette vie ci que les précédentes. L'akasha regroupe toutes les informations passées c'est une banque de données inestimable. Contrairement à certains courants tout le monde n'a pas accès à l'akasha. En fait on ne choisit pas ce dernier on est choisi. Et à quoi sert de faire une lecture akashique ? Cela permet de savoir ce que l'on a choisi en conscience, de venir expérimenter déjà en choisissant cette famille les nœuds mémoires généalogiques transgénérationnelles, celle de la patronymie... Une lecture akashique permet donc de recevoir les clefs d'identifier ce qui est à travailler pour modifier positivement sa manière de vivre et faire des déprogrammations si nécessaire ». Le temps des lucioles » est une association de promotion du développement personnel en Corse. Elle a pour objet de favoriser l’information, la transmission de savoirs, d’offrir des espaces thérapeutiques, des temps de réflexion et de partage dans différents domaines tels que les sciences humaines et sociales (psychologie, philosophie, sociologie, anthropologie, etc.), les sciences (neuroscience, médecine, etc.), mais aussi tout domaine qui concerne le bien être, une meilleure connaissance de soi et l’éveil spirituel (médecine holistique, chamanisme, etc.).L’association organise régulièrement à Bastia des conférences animées par des intervenants extérieurs, des diffusions de films, des présentations de livres par leurs auteurs et des ateliers de découverte, de développement personnel et thérapeutiques...