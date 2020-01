Une canalisation arrachée provoque une fuite de gaz à Bastia

Ce lundi 13 janvier, vers 9 heures, des habitants d’un immeuble de la rue du Bastion à Bastia, ont appelé les sapeurs-pompiers, pour une odeur de gaz, de plus en plus incommodante.Peu avant 10 heures, une canalisation de gaz a été arrachée par un engin de chantier. Les pompiers de Bastia ont été dépêchés sur place. Ils ont établi un périmètre de sécurité le temps que la fuite soit réparée par les techniciens.Les pompiers ont procédé à la ventilation de l’étage et les occupants n’ont pas été évacués.L’intervention s’est rapidement terminée en moins de 30 minutes.

