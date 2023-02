Une boutique éphémère à Amsterdam pour valoriser les produits corses

Chaque année, et ce depuis cinq ans, les étudiants du master LEA (Langues Étrangères Appliquées) de l’université de Corte doivent réaliser un projet axé sur la mise en valeur des produits corses à l’international. Si les précédentes promotions avaient ciblé les villes de Valence, Prague puis Milan, cette année, cap sur Amsterdam. « On voulait se diriger vers un pays du nord », explique Sandy Rey-Pietri, l’une des deux étudiantes détachées sur le projet. « En nous renseignant sur les potentiels événements qui existaient là-bas, on s’est rendu compte qu’à Amsterdam, les lieux éphémères étaient très à la mode. C’est assez facile d’ouvrir une petite boutique pendant trois ou quatre jours. »



Pour mener à bien ce projet intitulé « Fall in Corsica », Sandy Rey-Pietri et Estelle Tallaric ont donc sélectionné trois produits typiquement corses, dont elles souhaitent faire la promotion aux Pays-Bas : le miel, la clémentine et la noisette. « L’idée, c’est de présenter des dérivés alimentaires et de bien-être pour chaque produit. Par exemple, dans le cas du miel, ça pourrait être du vinaigre de miel, de l’hydromel, et un baume à lèvres. Mais nous n’avons pas encore fait notre choix. » Les deux étudiantes sont donc encore en recherche de fournisseurs, afin de trouver des artisans remplissant les critères établis : « des produits bio et cultivés dans la tradition insulaire ».