Une belle parade de voitures pour fêter Noël en région bastiaise

«J’ai l’habitude de faire ce genre de parades pour des associations caritatives » explique Eric Murati, «alors j’ai décidé de le faire à l’occasion de ces fêtes de Noël, dans une période très compliquée pour beaucoup de gens. L’idée c’est de créer une fête, la magie de Noël ».



Le feu vert de la préfecture et des mairies obtenu, notre passionné de voitures anciennes, a bichonné une vingtaine de ses pièces de collection et décoré celles-ci aux couleurs de Noël : des 2 CV et Coccinelles berlines et cabriolets, des DS, Ford Mustang et Excaliburs formeront la parade qui partira de l’aéroport de Poretta vers 15 heures Le cortège prendra la direction de Lucciana (Crucetta), l’avenue de Borgo, Valrose, Biguglia, Furiani, Montesoro, avenue de la Libération, Saint Joseph, Citadelle de Bastia, Boulevards Gaudin, Paoli avec un regroupement au port de commerce. Le retour, vers 16h30, se fera par le même itinéraire mais au crépuscule ce qui permettra d’admirer ces magnifiques pièces de collection toutes illuminées.





« J’ai toujours été un passionné de voitures » souligne Eric Murati. «Cela a commencé par la construction de maquettes, puis à 18 ans j’ai acquis ma 1ère voiture de collection. Au fil des années la collection s’est étoffée, j’en compte plusieurs dizaines aujourd’hui, aussi bien des modèles français qu’américains». Parmi ces joyaux, deux Excaliburs ayant appartenu à la famille princière de Monaco et à l’acteur Tony Curtis.





Pour en avoir plein les yeux rendez-vous ce samedi, à partir de 15 heures , entre Lucciana et Bastia… Que la parade féérique, illuminée et musicale soit belle ! Dimanche, comme chaque année, les motards prendront la suite !

En diaporama, un petit avant-goût de la parade…