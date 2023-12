Une belle 3ème place pour Cassandra Sampieri à la Coupe de France de karaté

Tout juste 18 ans, Cassandra Sampieri, licenciée au KC Borgo, a passé 6 tours ce qui n’est pas rien dans cette discipline. Elle remportait facilement les 3 premiers tours 5 à 0 ! En quart de finale, elle s’imposait 3 à 2 avant de s’incliner en ½ finale face à la vice -championne d'Europe seniors et sa coéquipière en équipe de France, Helvétia Taily. Pour la 3ème place de la compétition, la jeune borgaise U21 s’imposait de nouveau 5 à 0. « Cassandra qui représentait le CDKDA2B, Comité de Karaté de Haute Corse, a fait honneur à notre club du karaté Borgo » souligne Charles Sampieri, son père et coach. « Sur le podium elle était entourée de grandes championnes comme Helvétia Taily et Dilara Bozan, la talentueuse athlète turque, qui s'est classée 5ème lors du dernier Championnat du Monde. Sa performance remarquable confirme son statut de jeune espoir et nous sommes convaincus qu'elle a un avenir brillant devant elle ».



Le 9 décembre prochain on la retrouvera à Borgo aux côtés du récent champion d’Europe et du Monde de Karaté, Mehdi Filali, dans le cadre du téléthon dont elle est la marraine 2023 pour la Haute-Corse.