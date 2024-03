Une battue administrative aux sangliers organisée ce samedi 30 mars à Ajaccio

La problématique de la prolifération des sangliers en ville n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, le territoire ajaccien voit la population de cette espèce croître de façon importante, ce qui a décidé les pouvoirs publics à agir.



Pour endiguer le phénomène l'État a autorisé en 2022 et 2023 plusieurs battues administratives conformément aux dispositions du code de l'environnement. Mais les sangliers continuent à proliférer et une battue administrative, la première de l’année, est prévue ce samedi 30 mars 2024, dans la matinée, sur la partie Est des Crêtes aux Sanguinaires.



Cette initiative est ordonnée par le Préfet de Corse et est placée sous la supervision du lieutenant de louvèterie d’Ajaccio. Elle est menée en étroite collaboration avec les services de la Préfecture, de la Ville d’Ajaccio, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), la Direction départementale des territoires (DDT), le service départemental de l’Office Français de la Biodiversité, la Fédération Départementale des Chasseurs 2A, ainsi que des associations locales de chasse.



Consignes

Pour garantir la sécurité de tous pendant l'opération, un périmètre de sécurité sera établi sur le secteur Est des Crêtes, avec la fermeture d'une dizaine d'accès au public et aux randonneurs. Il est donc demandé à ces derniers de respecter scrupuleusement ces mesures, y compris sur les sentiers de randonnée les plus fréquentés. Les forces de l'ordre, notamment la police municipale, les polices intercommunale et nationale, seront également présentes pour assurer la protection de tous les participants.



Malgré ces restrictions, aucun détour routier ne sera nécessaire pour les usagers, et le Service d'Incendie et de Secours de la Corse-du-Sud (SIS2A) procédera à une surveillance par drones avec télépilotes afin de garantir la sécurité et l'efficacité de l'opération.