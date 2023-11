Une bande de cow-boys mène la danse à Borgo

« Nous fêtons cette année nos 10 ans d’existence et ce workshop fait partie des festivités mises en place pour célébrer l’évènement » déclare Jean-Philippe Serpi, président de l’association Ynis Créations . « Et pour l’occasion nous avons invité Agnès Gauthier qui était déjà venue nous voir en 2019 ».Agnès Gauthier, figure emblématique de la country en France et à l'étranger, est une danseuse de renom qui a obtenu son diplôme de professeur de danse à la Fédération Française de Danse. Élue Chorégraphe Féminine aux Awards FFCLD en 2019 et 2021, elle partage son savoir dans le Bassin d'Arcachon et au-delà, animant des stages et des workshops dans différents clubs. « Ce stage à Borgo s’adresse aux catégories débutants, novices et intermédiaires » explique-t-elle. « Il y a des explications au départ sur les pas de danse de mes propres chorégraphies puis on ajoute la musique. Il y a des choses simples puis des pas un peu plus difficiles pour sortir un petit peu des chemins battus et ensuite on rajoute la musique. Pour être un bon danseur de country il faut avant tout prendre des cours avec des coachs qualifiés ensuite mettre leurs consignes en application et aussi savoir se corriger . Ce n’est pas le tout d’avancer et de faire des pas sur la musique, il faut que ce soit harmonieux »Pour ce stage, tous les clubs de l’île étaient présents : Ajaccio, Bastia, Borgo, Porticcio et Porto Vecchio. Une centaine donc de danseurs avait fait le déplacement pour ce qui constituait un évènement. « Nous aurons d’autres manifestations en 2024 » précise J.Ph. Serpi. « En mars prochain nous recevrons une autre chorégraphe. Ces stages que l’on programme sont importants car ils permettent de fédérer les clubs entre eux». Le club bastiais se porte plutôt bien avec à ce jour une cinquantaine d’adhérents de 35 à 70 ans.