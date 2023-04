Une association pour "guider" les pèlerins corses vers Saint-Jacques de Compostelle

« Tout le monde ne fait pas le trajet d’une traite ! », nuance Noël Bonal. « Beaucoup de gens en font des morceaux, pendant deux ou trois semaines, et continuent les années suivantes. Mais le point commun, c’est que tous ceux qui sont partis à Compostelle ont vécu une expérience très forte. On quitte tout à ce moment-là. À partir du deuxième ou du troisième jour, on a complètement coupé avec le monde d’avant, et on se retrouve dans quelque chose de complètement différent. » C’est pour populariser et favoriser cette expérience, qu’il a déjà vécue par le passé, que le président de l’association des amis du chemin de Compostelle espère relancer le collectif. « On sait que des Corses le font, ou l’ont fait. J’en ai moi-même rencontré beaucoup sur la route. Il faut maintenant les mettre en lien. »À plus long terme, l’objectif de Noël Bonal est de développer les chemins de marche vers Compostelle en Corse. « En Sardaigne, il y en a un qui part de Cagliari et qui va jusqu’à Porto Torres, mais des amis sont en train de l’étendre jusqu’à Santa Teresa Gallura, qui est le port de départ vers Bonifacio. L’idée, ce serait de prendre la suite, et de relier Bonifacio à Ajaccio. » Sur l’île, la difficulté ne réside pas tant dans le balisage des sentiers, mais plutôt dans les commodités à offrir aux marcheurs (commerces, logements). « On a le temps d’y réfléchir, ce sera pour plus tard ! », conclut Noël Bonal.Pour plus de renseignements : https://www.facebook.com/people/Chemins-de-Compostelle-Haute-Corse/100091283315022/