Une année dramatique sur les routes corses : 36 morts depuis janvier

À l’approche de la fin de l'année période souvent accidentogène, les autorités ont donc décidé de mettre les bouchées doubles. Une vidéo préventive, incarnée par le comédien corse Eric Fraticelli, est ainsi diffusée depuis début novembre sur France 3 ViaStella ainsi que dans les cinémas de l’île. « Roulez doucement et sobres, parce qu'on croit qu'on maîtrise, mais on ne maîtrise rien du tout. La vie est courte, il ne faut pas la rendre encore plus courte », y explique l’humoriste, d’un ton inhabituellement grave. « Chaque année, on essaie d’apporter une touche locale », développe Jessica Avolio. « C’est important, parce que ça peut permettre au public de s’identifier plus facilement. Pour la campagne de l’été 2022, on avait demandé à Miss Corse. » Des actions indispensables.



La problématique est en effet particulièrement importante sur l’île, où les victimes se font plus fréquentes que sur le continent. À titre de comparaison, avec ses 36 décès en 2022, la Corse concentre 1,2 % de l’ensemble des accidents mortels recensés en France (2997), alors même qu’elle représente moins de 0,5 % de la population. En somme, cela fait 2,5 fois plus de morts que la moyenne nationale. Alors, plus que jamais, les préfectures et les forces de l’ordre invitent à la prudence pour ce mois de décembre. Dans ce contexte, des distributions d’éthylotests auront lieu en fin de mois, avant le Nouvel An. Un événement fréquemment ponctué de drames.