Une aire de jeux pour les enfants inaugurée au centre hospitalier d'Ajaccio

C’est une nouveauté qui mérite d’être saluée : une aire de jeux pour enfants, entièrement financée par le Rotary Club Ajaccio Parata, a été inaugurée ce 17 avril à l'Hôpital de la Miséricorde. "C'est la plus grosse opération depuis la création du Club qui a pu voir le jour grâce à nos actions comme la vente de roses, etc., et aux partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet, visant à offrir un espace ludique aux enfants malades, voire à tous les enfants de passage à l’hôpital de la Miséricorde,'" a expliqué Sandra Peraldi, présidente du Rotary Club d'Ajaccio.



"Le nouvel hôpital ne prévoyait pas initialement d'aire de jeu, mais à la demande du Dr Jean-Jacques Leandri, membre du Rotary lui-même, l'idée a émergé afin d'humaniser le service pédiatrique. Cette démarche a conduit à la concrétisation de ce projet d'aire de jeu, soulignant ainsi le pouvoir de l'innovation et de la collaboration dans le domaine de la santé," a détaillé la présidente, reconnaissante envers les membres du Rotary Club 'pour leur dévouement et leur passion dans la réalisation de ce projet.