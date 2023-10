Une affiche et une nouvelle bande-annonce pour le biopic de Napoléon

Sony pictures prépare la sortie du « Napoléon » de Ridley Scott (« Alien », « Thelma et Louise ») avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre. Le film, prévu en salle le 22 novembre prochain, propose, depuis le 18 octobre dernier, une nouvelle bande-annonce épique qui montre l’ampleur de la reconstitution.



Pour rappel, ce long métrage événement retrace l'ascension et la chute de l'empereur français Napoléon Bonaparte et sa quête de pouvoir à travers le prisme de sa relation addictive et volatile avec son unique amour, Joséphine. Cette dernière est interprétée par l’actrice Vanessa Kirby que l’on a pu voir dans le dernier « Mission impossible ». À ses côtés, deux comédiens, Français Tahar Rahim (« Un Prophète ») et Ludivine Sagnier (« Lupin »), complètent la distribution de ce blockbuster.



Si quelques images ont filtré, on ne sait pas encore si le réalisateur britannique va évoquer ou traiter les origines ajacciennes de l’Empereur. Pourtant, de source sûre, plusieurs musiciens et chanteurs insulaires ont été consultés sur le sujet et ont fait le déplacement au Royaume-Uni au moment du tournage. Ce film, produit par Apple TV et particulièrement attendu, vient également de dévoiler son affiche définitive (photo), un mois jour pour jour avant sa sortie en salle.