Une IGP pour la charcuterie corse : l'élevage porcin dans une impasse

- Le figatellu, la panzetta, la bulagna et le saucisson sec bénéficient dorénavant d’une Indication géographique Protégée “Charcuterie de l’île de Beauté”. L’obtention de cette IGP, à vos yeux, c’est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?

- La mauvaise nouvelle, c’est que cette IGP, déposée par des industriels 1 , répond à un cahier des charges correspondant avant tout à leur modèle de production de charcuterie, sans tenir compte du lieu d’élevage. Or le G d’IGP signifie “géographique”. L’Indication Géographique Protégée devrait intégrer l’origine géographique de la matière première. Pas seulement le lieu de la fabrication. Car c’est faire croire que l’authenticité d’un produit agricole transformé ne dépend pas de la matière première utilisée – c’est-à-dire en matière d’élevage, de sa race, de son mode d’alimentation, de son âge…



- Mais alors, que deviendraient les industriels ?

- A aucun moment, ils ne font naître des animaux, ils ne les font grandir, ils ne les abattent. Ce n’est pas un reproche, c’est un constat : depuis longtemps, chez nous, il existe des gens qui achètent des cochons pour les charcuter. Et c’est très bien. C’est important qu’ils continuent à vivre en Corse, à y travailler, à y créer de la richesse et des emplois – y compris dans les villages. Là où il y a maldonne, c’est quand on utilise, pour certifier un produit, un signe de qualité appelé IGP dont le G signifie “géographique”. Ils auraient pu créer une marque collective, gage de qualité, Fattu in Corsica, “Fabriqué en Corse”.



- Concrètement, quelles sont les différences entre la viande utilisée par ces industriels et la charcuterie traditionnellement produite par les éleveurs corses ?

- Selon le cahier des charges de l’IGP, les porcs utilisés peuvent avoir une nutrition complètement industrielle. Et les bêtes peuvent être âgées de 6 ou 7 mois. Quand on abat une bête de 6 mois, c’est qu’on l’a poussée, à travers sa génétique et son alimentation. On recherche la performance quantitative… et pas qualitative. Chez nous, traditionnellement, les porcs sont des porcs coureurs. On abat les bêtes entre 12 et 18 mois. Et ces porcs ont passé leurs derniers mois à parcourir chênaies et châtaigneraies, avec une alimentation de type pastoral. Et ça change tout au niveau de la maturité de la viande, de son goût, de sa qualité… D’ailleurs, notre dernière action syndicale en mai dernier, avec l’occupation pendant 27 heures de la sous-préfecture de Corti, dénonçait l’attribution aux porcs importés d’une aide PAC destinée à valoriser l’alimentation porcine sous les chênaies et châtaigneraies.



- Quelles sont les conséquences de la création de l’IGP pour les éleveurs ?

- De fait, les industriels ont confisqué le nom des produits qui reçoivent l’IGP : pour les quatre produits qui viennent d’être certifiés, rien ne différenciera plus la charcuterie faite avec de la viande importée de celle produite par les éleveurs corses. Bien sûr, la production des éleveurs corses, par définition, sera également éligible à l’IGP ! Parce que, qui peut le plus, peut le moins… Mais ce sera une appellation que l’éleveur corse n’aura pas construite et où il sera noyé dans une production de masse. Production de masse beaucoup moins coûteuse à produire… et donc moins chère à la vente.



- Quelle différence y a-t-il entre le coût de revient d’un kilo de cochon élevé en batterie et celui d’un kilo de viande produite avec un porc coureur ?

- Le coût de production est multiplié par 10 pour le porc coureur ! Quand le consommateur non averti aura à choisir entre deux produits ayant la même appellation, il choisira le moins cher ! Ainsi, c’est la responsabilité de l’INAO [NdlR : Institut National de l’Origine et de la Qualité] qui en validant cette IGP sans tenir compte du “G” pour l’origine de la matière première a fait le choix de condamner, par une concurrence déloyale, la production de porcs “coureurs” en Corse.



- Justement, pour le consommateur, pouvez-vous faire un point sur les types de charcuterie qu’on peut trouver en Corse ?

- En fait, il existe trois types de produits dans la charcuterie corse. Ceux qui sont faits avec des porcs importés. Ceux qui sont fabriqués avec des porcs nés, élevés et abattus en Corse. Et dans cette dernière catégorie, il y a des porcs de race corses… et les autres. Ce que nous voulons préserver en Corse, c’est ces trois types de charcuterie. Parce qu’ils existent. Et surtout parce qu’ils correspondent aux attentes des différents types de consommateurs en Corse. La seule chose importante, c’est de bien différencier ces trois types de charcuterie sur les différents produits. La différenciation, elle se fait par les appellations. L’AOP est réservée aux produits issus de porcs de race corse, et donc nés, élevés et abattus dans l’île – c’est ce qui existe actuellement. L’IGP devrait être réservée aux produits fabriqués avec des porcs nés, élevés et abattus dans l’île – mais de races non corses. Enfin, une marque collective, Fattu in Corsica, par exemple, pour les produits fabriqués à partir de porcs importés – mais bien sûr charcutés en Corse. C’est ce que la FDSEA avait préconisé déjà, aux assises de l’élevage en 2013.