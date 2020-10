Une 33ème édition des Musicales de Bastia très classique et jazzy

«Dans cette situation troublée par la Covid, nous avons longuement réfléchi quant à la tenue ou non de cette édition » explique Raoul Locatelli. «Après un large débat, nous avons décidé de conserver cette 33édition. Ce qui nous a guidé dans notre choix, dans le maintien de notre manifestation c’est qu’on ne voulait pas d’une année blanche, on ne voulait pas rompre le dynamisme des Musicales et aussi par solidarité aux artistes, aux intermittents du spectacle, par respect aux engagements pris».Une édition revue et corrigée cependant en raison de l’impossibilité de faire venir des artistes étrangers et aussi par rapport aux ½ jauges imposées dans les salles de spectacle. «Les contraintes liées à la crise, en particulier l’obligation de n’utiliser que les salles en ½ jauge, nous ont conduit à annuler ou à reporter certains concerts comme celui d’Angélique Kidjo ou le Flamenco. On devrait les retrouver dans notre édition 2021 en juin. »Il en fallait plus pour décourager Raoul Locatelli et son équipe et ils ont réussi avec bonheur et «aussi un petit coup de pouce du destin, à reconstruire en peu de temps une programmation à la fois prestigieuse et accessible. Cette programmation devrait rallier les plus difficiles de nos fidèles et les spectateurs devraient apprécier la créativité, l’émotion et l’énergie ».Musique classique, jazz, musique du monde seront au rendez-vous les 18,19,20,21 et 29 novembre prochain.avec un concert-lecture Kafka : «A Milena» avec Robin Renucci, comédien et Nicolas Stavy, pianiste. «Il s’agit d’une création littéraire et musicale qui réunit ces deux grands artistes » souligne R.Locatelli. «Robin Renucci fait revivre avec sensibilité et justesse la correspondance entre Kafka et Milena et Nicolas Stavy avec son piano servira avec subtilité et force ces lettres magnifiques»., un concert symphonique sera présenté au théâtre de Bastia à 20h30 avec l’Ensemble Instrumental de Corse composé de 27 musiciens avec pour solistes Sandrine Luigi à la guitare et Glen Rouxel au violon. Au programme des œuvres de Sarasate, Rodrigo, Rimski-Korsakov, Albéniz, Ravel…, concert de voix de femmes à 20h30 au théâtre de Bastia avec le trio Soledonna composé de Patrizia Poli, Lydia Poli et Patrizia Gattaceca et le Paloma Pradal Quartet pour des compositions autour de l’Afrique, du jazz, de l’âme gitane.un concert hommage à Boris Vian : «Autour de Boris Vian». «2020 célèbre le centenaire de la naissance du père de la pataphysique » commente R.Locatelli. «Il s’agit d’un spectacle créé par le Quartet mois 1, un trio insolite emmené par Boris Bergman, auteur, écrivain, acteur et parolier, Norbert Miguel et Renaud Bernal, musiciens. Il ne s’agit pas de reprises de Boris Vian, même si certaines de ses chansons pointeront le nez, mais d’une plongée dans l’univers de l’artiste et dans l’esprit d’une époque, celle de St Germain des Près. Le trio aura comme invité Dumè Ferrari et sa trompette».concert duo violon/guitare : « Mélodies » avec Raphaël Pierre (violon) et Jean-Marie Giannelli (guitare). « Mélodies est une création de ces deux virtuoses, un voyage avec des mélodies de tous horizons, célèbres et inattendues : tzigane, classique, corse, irlandais, musique de film, chansons à texte sans texte ».«Fabienne nous présentera Le jazz de Jeanne, Jeanne pour Jeanne Moreau» indique R.Locatelli. «Fabienne, entourée de ses 2 musiciens, Jef Roques et Jean-Marie Carniel, a choisi de faire redécouvrir au public Jeanne en jazz, mais aussi d’évoquer tendrement Jeanne, l’actrice, par un florilège de dialogues de ses films, avec la participation du comédien Daniel Delorme. Quant à Robin McKElle, elle possède une voix de contralto puissante, expressive et finement éraillés au service d’un jazz inventif et moderne, aux influences multiples. Après avoir gravé 7 albums, il revient en force avec un 8opus intitulé Alterations. On y retrouve des reprises de Dolly Parton, Sade, Amy Winehouse, Adèle, Janis Joplin, Carol King, Billie Holliday, Joni Mitchell ou Lana Del Rey»Et à 17h30 à L’Alb’Oru encore un spectacle d’Alexandre Oppecini : « Davia, la sultane corse », du théâtre musical avec Hélène Roisin, Ybtisam Zitoune et Diana Saliceti accompagnés par les musiciens Hakim Hamadouche et Hamid Gribi.Autour de ces concerts et spectacles, des animations auront lieu avec des collégiens et lycéens. Les 19 et 20 novembre, Jean-Jacques Gristi Trio fera découvrir ou redécouvrir la figure légendaire de Django dans différents lieux. Le 21 novembre, le trio sera aussi au Tavagna Club de Talasani.