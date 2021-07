Une 1ère de «Lupinu in festa» très réussie

Objectif avoué de cette journée : déconcentrer les actions culturelles de la ville au plus près des habitants et créer des liens entre eux. Et le programme était fort riche et varié entre le boulodrome, la Maison des sciences et la place Papi : animations pour enfants, ateliers de découverte scientifique, concert, bal …

La journée a débuté à la Casa di e scenze avec dès 9 heures des visites libres autour de l'exposition «Dante, témoin éclairé de la science au Moyen-âge».





Comment appréhender les Inondations ?

A 10 heures, autre sujet scientifique, «Tout savoir sur les inondations» avec l’association Water Family. «Cette association est basée à Biarritz mais dispose d’antennes dans toutes les régions» nous apprend Julien Bergés, responsable de l’antenne corse-méditerranée.

L’aventure de Water Family en Corse débute en 2015 lorsqu’ Ophélie David, originaire de Bonifacio, championne du monde de Skicross, souhaite développer des actions de cette association en local. Elle organise sur la cité des falaises, une «Odyssée», soit 4 jours à la fin du mois de juin* consacrés à des interventions dans les écoles sur le thème de la gestion de l’eau, à travers des activités ludiques, au nettoyage et au ramassage de déchets des plages et des rivières, des conférences liées à l’eau et une course colorée, la Color Run. «Cette course est basée sur la découverte de l’eau virtuelle, invisible, présente dans de très nombreux objets ou vêtements » souligne Julien Bergès qui, invité lors de l’odyssée 2017 par Emeric Michel, champion du monde de voile et ambassadeur de la Water Family, ne quittera plus l’île, créant l’Antenne Corse en 2018.

«En moyenne chaque habitant utilise chaque jour sans le savoir, 4150 litres d’eau. Le recyclage de tous ces objets permet donc aussi une belle économie d’eau. C’est pour cela que nous travaillons en liaison avec le SYVADEC». Et les retours sont très intéressants. «Via les enseignants on s’est aperçu que les enfants parvenaient à rééduquer leurs parents dans ce domaine du tri et du recyclage et que cela renouait aussi les liens familiaux».

L’animation de ce samedi à la Maison des sciences était donc consacrée aux inondations, sujet hélas bien d’actualité de nos jours. «Les enfants travaillent autour d’une maquette mise à notre disposition par l’Office de l’Environnement de Corse. Dans un premier temps les enfants construisent leur ville autour de la mairie, de l’école et d’une rivière. On simule ensuite la pluie et la crue de la rivière. A eux de gérer, avec mon aide, la situation. Quels reflexes à avoir ? Qui appeler ? Les numéros d’Urgence à connaitre … qui intervient ? Ce sont les enfants qui écrivent le scénario de l’animation».





Exploration du monde marin

Dans l’après midi c’est la société Corsic’Animazione qui a pris place en cette belle Maison des sciences pour ouvrir aux enfants le monde marin, un monde si près pour nous mais si souvent méconnu. «A travers les animations que je propose, je sensibilise tous les publics à notre patrimoine naturel » explique Gérard Dominici, créateur et responsable de Corsc’Animazione. «J’interviens beaucoup dans le milieu scolaire, de la maternelle à l’université. J’ai même créé un éco-parc dans la vallée de l’Asco pour faire découvrir faune et flore et de Corse et il y a une demande croissante pour ce genre d’animation, y compris des touristes. Je fais cela, par passion, depuis plus de 20 ans et je vais former des animateurs pour qu’ils prennent la suite ». En ce samedi après midi, G.Dominici a emmené une poignée d’enfants découvrir le monde sous-marin. «C’est une séance pour mieux connaitre le monde marin, une séance d’animation et de vulgarisation. On essaye d’inculquer des connaissances aux enfants. Je donne des infos sur les espèces qu’ils ne connaissent pas et les dangers qu’elles peuvent éventuellement représenter. Il y a tout d’abord une projection sur les espèces sous-marines, puis un débat sur les espèces dangereuses ou pas. Je leur présente ensuite des coquillages, une cote et une vertèbre d’une baleine. On termine par un petit jeu»





Laser game et petit train au boulodrome.

De 16 à 20 hures, les animations gratuites, bien encadrées par le personnel de la ville, se sont multipliées au boulodrome : structures gonflables, jeux d’adresse, petit train, laser game, maquillage et tatouage…

La fête s’est terminée tard dans la nuit au son de l’accordéon du virtuose Armand Paoli qui avait succédé sur la scène au groupe «Bande à part».



*En raison du COVID, l’édition Odyssée 2021 a été décalée en octobre.