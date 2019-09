Un week-end tout sport à Porto-Vecchio et dans sa proche région

Le Festibocci, organisé par le Pétanque Club du Progrès, va lancer, dès jeudi sur le terre-plein de la Marine, quatre journées sportives.

Ce sont les boulistes qui vont être les premiers à pied d'oeuvre avec des concours qui vont se dérouler dans les rectangles implantés à proximité de la grande bleue. Le clou de ces quatre journées aura lieu samedi et dimanche avec le National en triplettes dont les premières parties vont être lancées samedi en milieu de matinée.

Le dénouement de ce Festibocci, sixième du nom, est prévu dimanche en début de soirée (19 heures) avec la finale. Mais tout au long de ces quatre journée divers concours sont au programme où les licenciés mais, aussi, les non-licenciés pourront donner libre cours à leur passion.





En plus de la pétanque, la troisième ville de Corse va accueillir, samedi et dimanche, le championnat de Corse pour les voiliers habitables. Les bateaux engagés dans cette épreuve, placée sous l'égide de la Ligue Corse, dont le club support est l'Ecole de Voile Grand Sud Plaisance présidée par Jean-Pierre Longuet, devront mesurer entre 7 et 12 mètres. Les concurrents vont s'expliquer sur des parcours qui seront dessinés en fonction des conditions de vent. Les premières régates débuteront samedi à 11 heures. Après une pause nocturne les équipages reprendront la mer dimanche dès 9h30.





L'autre manifestation majeure de ce long-week-end aura pour cadre la baie de Saint-Cyprien où le Sud Corse Triathlon organise, dimanche, une nouvelle édition de son Sud Cross Triathlon à partir de 9h30. Un triathlon qui mêlera compétiteurs confirmés et pratiquants en devenir sur des distance appropriées.





Enfin les amoureux de ball-trap ont rendez-vous, samedi et dimanche à partir de 9h30 sur les installations du Suartu à Lecci où le Shooting Club de Lecci met sur pied un concours de Compak Sporting sur deux cents plateaux.



Le programme du Festibocci

- Jeudi 19 septembre : 19 heures: le doublette ouvert à tous. 21 heures : l'Expresso ouvert à tous.

-Vendredi 20 septembre : 16 heures triplettes vétérans (+ 55 ans) ouvert à tous. 19 heures: L'Individuel ouvert à tous. 21 heures : L'expresso en doublettes.

Samedi 21 septembre : 10 heures: National de Porto-Vecchio en triplettes réservé aux licenciés. 18 heures : Grand Prix des Commerçants en triplettes réservé aux licenciés.

- Dimanche 22 septembre : 9 heures: reprise du National. 9 heures: concours féminin en doublette réservé aux licenciés. 10 heures : Trophée Domaine Casanova en triplette réservé aux licenciés. 13 heures : finales du concours de points et du championnat de Corse de tir. 15 heures : finale du tir de précision. 19 heures : finale du National.





Tous les jours, dès 17 heures, concours de tir de précision, championnat de Corse de tir, ouvert aux licenciés corses, et concours de points.

GAP