Un village fortifié de l'âge du Bronze découvert à Sartène

Grâce à l'exceptionnelle préservation des vestiges les archéologues ont pu dresser un plan des habitations. Elles étaient « divisées en trois pièces et limitées par un soubassement maçonné de pierre sèche et s’étendent sur une superficie d’environ 50 m2. L’étude montre aussi que certaines habitations étaient entièrement construites en bois » précise l'Inrap. Elles faisaient partie d'un ensemble d'un peu plus d'un hectare composé d'une douzaine d'habitations et délimité par des fortifications.







Le village est idéalement situé. Au sommet d'une petite colline, il profite d'avantages pour la protection du lieu. « Les recherches archéologiques ont révélé une succession d’enceintes sur le flanc sud de la colline, le plus vulnérable. Les autres versants, plus abrupts, semblent n’avoir fait l’objet que d’aménagements mineurs », révèle l'Inrap.



Pendant le Bronze ancien, vers 2000-1800 ans avant notre ère, le village est protégé par plusieurs rangées de palissades. Ces structures sont par la suite démontées et remplacées par un fossé de section triangulaire, vraisemblablement doublé par une levée de terre agrémentée d’une palissade.



Vers le début du Bronze moyen, 1500 ans avant notre ère, le creusement est comblé, et un double mur en pierres sèches est élevé, accueillant très probablement un mâchicoulis, un balcon réalisé en surplomb, selon des normes alors généralisées à tout le sud de la Corse.