Un tour de Corse à vélo en solitaire en 4 jours : le défi d'Alex Magalhaes

Alex Magalhaes, coach sportif de 29 ans, enseigne le cross fit dans sa structure de sport : « Inside the Gym » à Bastia. Et le CrossFit, il connaît puisqu’il a été compétiteur de cette discipline. Le sport c’est son métier, mais avant tout sa passion. Passion aussi pour des défis hors du commun, pour repousser les limites. Son précédent défi, lors de l’été 2022, avait été l’ascension du Kilimanjaro avec sa mère et un ami. Son prochain défi, en 2024, Le Marathon des Sables, un des plus durs au monde avec 240 km de course dans le Sahara marocain à raison de 60 à 70 km par jour.





Pour ce tour de Corse à vélo, et alors qu’il n’est pas cycliste, Alex a du s’entraîner dur, mais il aime ça aussi ! Une préparation physique de 3 semaines avec 5 week-ends sur le vélo de son ami : 5 sorties, 40 heures, 650 km.

Pour ce tour, c’est un ami cycliste qui lui a prêté son matériel : vélo, casque, chaussures, etc. Un autre ami, Thomas, le suivra en voiture pour la logistique : nourriture, équipement, soins… Et il se fixe 4 jours pour boucler les 648 km de ce défi, autrement dit pédaler 10 heures par jour.

Pourquoi ce tour, ces défis ? « C’est cette exploration-là qui me passionne. Parce que ça m’amuse ; ça me fait sortir de la routine de mon quotidien, et surtout dans ces défis extrêmes, je me sens complètement vivant et à ma place. L’ascension du Kilimandjaro alors que je ne suis pas du tout alpiniste, le tour de Corse à vélo alors que je ne suis absolument pas un cycliste… Je mise essentiellement sur le mental. »





Si Alex s’éclate, il en retire aussi de belles expériences. « En compétition, pour être le meilleur, il faut s’entraîner en salle. Moi je préfère le contact de la nature. Je vois des paysages, des montagnes, des choses incroyables : on se met des choses dans la tête qui y restent à vie. Ça me permet de me retrouver avec moi-même et soigner quelques maux... Rien ne peut me rendre davantage heureux. Si je pouvais me donner des défis 3 ou 4 fois par an… Je ne ferais que ça ! Ça me rend fier, ça fait mûrir… »





Quand on lui demande s’il a un exemple, on n’a pas le temps de finir la phrase que le nom tombe : Etienne Meloni, bien connu lui aussi pour ses défis sportifs, dont un tour de Corse où il a enchaîné : vélo, nage et marche.



Le programme

Mercredi 10 mai : Bastia - Calvi (par la pointe du Cap et St Florent) : 175 km

Jeudi 11 mai : Calvi – Ajaccio :160 km

Vendredi 12 mai : Ajaccio - Porto Vecchio : 152 km

Samedi 13 mai : Porto Vecchio - Bastia : 157 km



A suivre sur son instagram alex_inside