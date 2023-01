"Un renforcement des moyens policiers en Corse pour septembre" : Gérald Darmanin a-t-il tenu sa promesse ?

Pas encore désespéré mais largement révolté, le délégué syndical regrette l'absence d'actes derrière les paroles du Ministre de l'Intérieur, qui l'avait pourtant convaincu cet été. "Il a conscience de ce qui se passe ici après sa visite, est persuadé Pierre Azema. Mais le problème, c'est qu'on a demandé à voir les membres de son cabinet pour en discuter sans jamais qu'on nous donne de suites. Où est le blocage ? Probablement au niveau de la DRCPN (Direction des ressources et des compétences de la Police nationale). Il n'y a plus aucun flic qui y est désormais, donc les problématiques du terrain ne remontent pas."



Mais pendant ce statu quo, la situation s'envenime. La PJ insulaire a perdu 20% de ses effectifs l'an dernier, en raison de mutations ou de départs en retraite non compensés. Le surmenage des policiers, qui multiplient les tâches et les heures, n'est pas sur le point de s'arranger, au regard du contexte actuel.



"On ne peut pas se leurrer, le système mafieux est bien en place en Corse, dans l'économie locale et avec des ramifications nationales et internationales, assure Pierre Azema. Il n'y a pas de moyens, pas de renforts, donc on peut s'inquiéter face à l'explosion du trafic de stupéfiants. Sans compter le regain d'actions clandestines, avec des incendies qui se multiplient."



La brigade des stups ne se compose que de quatre personnes à Ajaccio. De même, "ils sont deux ou trois pour plus de 800 dossiers" aux accidents et délits routiers. Pour faire face à cette pénurie de personnel dans l'ensemble des services de l'île, la PJ de Corse a chiffré à une trentaine, le nombre de personnes supplémentaires nécessaires. La sûreté départementale de Bastia et Ajaccio aurait aussi besoin d'une dizaine de personnes en plus.