Un premier marché de Noël à Zonza du 8 au 10 décembre

Zonza s'apprête à vivre un moment magique avec son tout premier marché de Noël, une initiative portée par la commune de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio. Du 8 au 10 décembre, le village se métamorphosera en un lieu festif où la spartera et l'esprit de Noël se mêleront pour créer une expérience inoubliable. "Zonza méritait son marché de Noël, tout comme Sainte-Lucie-de Porto-Vecchio," indique Marina Millet, élue à la mairie. “ Nous voulons faire plaisir aux montagnards qui, nous l'espérons, seront au rendez-vous. L’idée, c’est véritablement de faire vivre aussi le rural car nous tenons à maintenir ce lien mer-montagne”, précise l'élue. “Il est vrai que la plupart des villages de l'île à cette période de l’année sont plus ou moins endormis, c’est pour cela que nous tenions à faire vivre Zonza l’hiver avec ce marché de Noël. Il y aura notamment des soirées avec des groupes de musique pour que les habitants se retrouvent autour de moments conviviaux. C’est véritablement ce qui manque. L'an passé pour la 1re édition du marché de Noël de Sainte-Lucie, beaucoup de personnes nous ont remerciés d’avoir organisé cet événement, car certains avaient l'habitude de se voir pour les enterrements, mais rarement pour se retrouver pour boire un verre ensemble. Il est important pour toutes les générations confondues de vivre ces moments de convivialité.”



Des exposants que du village



Un avis que partage Marie-Thérèse Baranovsky, élue à la montagne à la mairie de Zonza et membre de l’organisation de ce marché de Noël. “On veut rendre le village un petit peu plus festif en cette fin d’année en réunissant les gens du village autour de moments de convivialité. Nous voulons aussi essayer d’attirer les habitants des hameaux situés aux alentours pour qu’ils puissent découvrir notre marché de Noël”, déclare-t-elle “Nous avons volontairement voulu ouvrir ce marché de Noël le jour de a festa di a Nazione qui est, un jour, très importante pour la Corse. Il y aura justement la messe qui sera célébrée par le père Grégoire suivi d'une représentation du groupe Le Chœur de Sartène. Puis, des gens chanteront, danseront. Le samedi, il y aura également des jeux pour enfants, une structure gonflable, des balades en calèche. Les enfants de l’école de Zonza vont aussi chanter et faire un petit spectacle. Il y aura enfin à 19 h 00, un concert d' A Chjama qui se déroulera une nouvelle fois autour d’un repas convivial.”



Pour la première édition de ce marché de Noël de Zonza, la municipalité a choisi uniquement des exposants du village. “Nous voulions que la dizaine de personnes qui tiennent un stand au marché de Noël de Zonza soient du village. Il y aura des commerçants qui prépareront des repas. Mais aussi des artisans qui créent et fabriquent eux-mêmes des objets comme des décorations de Noël, des centres de table et des santons qu’ils vendront pour l'occasion”, affirme Marie-Thérèse Baranovsky. “Nous espérons que ce marché de Noël sera une réussite comme a pu l’être l’an passé celui de Sainte Lucie de Porto-Vecchio qui aura lieu en 2023 du 14 au 23 décembre.”