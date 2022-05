Un premier concert pour la chorale de l’école maternelle de Mezzavia

Une belle façon de clôturer l'année et de célébrer la réussite de ce "projet cœur"





À l’école maternelle de Mezzavia, les élèves apprennent à vivre ensemble grâce au chant choral. Depuis le début de l'année 5 classes participent en effet au projet Scola in Cantu qui a formé les petits au chant choral grâce à l’intervention hebdomadaire d’un musicien spécialiste de l’écoute, de la voix et du geste."En lien avec le projet interdisciplinaire de l’école, l'intervenant a travaillé sur un répertoire qui a pour thème les « 4 éléments » : la lumière, l’air, l’eau et la terre". Et au fil des séances les enfants ont découvert la tessiture de leur voix, appris à écouter et à s’écouter, à mémoriser un répertoire et à l’interpréter de manière expressive, y compris en langue corse.", expliquent les enseignants de l'équipe pédagogique de l'école maternelle de Mezzavia pour lesquels le chant choral "peut apprendre les élèves à vivre ensemble" et créer une harmonie collective. "L’écoute, la perception et la discrimination auditive sont essentielles pour l’apprentissage du langage (écrit et oral) mais aussi pour la socialisation et le repérage dans l’espace."Une socialisation qui a été renforcée grâce aux rencontres qui ont eu lieu tout au long de l'année avec les élèves de la classe de 6ème CLEDD (Classe Langues d’Europe et Développement Durable) du collège Stiletto qui avec leur professeur de musique, monsieur Andrieu, ont travaillé sur un projet pédagogique commun qui a eu en point d'orgue le concert de fin d’année qui a eu lieu le 17 mai dernier au CCAS de Porticcio. L'occasion pour les jeunes musiciens de A Scola in Cantu de se produite pour la première fois devant un vrai public. Une expérience tout à la fois sensible et esthétique ​qui leur a permis d'apprendre à maitriser leurs émotions​.qui a permis aussi de former un enseignant qui deviendra "enseignant ressource en éducation musicale" de l’école de Mezzavia pour que le projet A Scola in Cantu puisse perdurer.