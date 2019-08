Un pompier en intervention agressé par un homme alcoolisé à Calvi

Les faits se sont déroulés ce dimanche 18 août matin à 6 heures dans le centre-ville de Calvi. Les pompiers du Centre de Secours de Calvi ont été appelés pour un homme allongé sur la chaussée et perdant beaucoup de sang.

Aussitôt prise en charge, la victime, visiblement en état d'ébriété était conduite au service des urgences du Centre Hospitalier Calvi-Balagne.

Là, dans des circonstances que les gendarmes devront établir, très agressif, l'homme s'en prenait aux pompiers, avant d'asséner un coup de tête à l'un d'eux.

L'individu était rapidement maîtrisé.

Le pompier agressé était pris en charge, avant de recevoir des soins.

Selon nos informations, sous l'emprise de l'alcool, l'agresseur, saisonnier à Calvi se serait grièvement blessé en saccageant une vitrine d'une boutique de vente de cadeaux- souvenirs, avant de commettre cet acte inadmissible face à un pompier venu lui porter secours.

Cette affaire a causé une vive émotion à Calvi et les messages de soutien à la victime de cette agression sont nombreux.

Le parquet a été saisi de l'affaire et une enquête est ouverte.

Les gendarmes se sont rendus sur place.

En raison de son état de santé jugé sérieux, l'individu a été hospitalisé au CH Calvi-Balagne mais son transfert vers l'Hôpital de Bastia est envisagé.