Un pôle santé avec une vingtaine de professionnels va ouvrir à Biguglia

Concentré sur le rez-de-chaussée, le futur pôle santé accueillera 12 cabinets entièrement équipés, à même de recevoir tout type de patients. « Il y aura des médecins généralistes, et tout type de spécialistes, parce que tous ne fermons la porte à personne, bien au contraire. Notre objectif, c’est d’avoir une offre de soin la plus large possible », indique t-il. Pour cela, Paul Alfonsi cherche à compléter son recrutement, afin de proposer à l’ouverture un partenariat avec une vingtaine de professionnels de santé, toutes spécialités confondues. « Les professionnels de santé qui travailleront dans cette structure seront des indépendants, en aucun cas ils ne seront salariés, précise Paul Alfonsi. Tout ce que nous faisons, c’est leur mettre à disposition des cabinets avec du matériel pour qu’ils puissent exercer comme ils l’entendent ».





En parallèle, le futur pôle sera équipé d’un centre d’urgence où il sera possible d’avoir des consultations médicales sans rendez-vous. À la question de savoir si son projet ne fera pas de l’ombre à l’offre déjà existante sur le territoire, Paul Alfonsi se défend de vouloir prendre la place occupée par le Centre hospitalier de Bastia ou la clinique Maymard, et voit plutôt cette initiative comme « une structure complémentaire » de ce qui existe déjà. « Tout le monde se rend bien compte que les urgences de Bastia sont saturées, donc toute offre médicale d’urgence en dehors de l’hôpital est la bienvenue sur le secteur, estime Paul Alfonsi. Nous faisons progresser l’offre de soin sur le secteur, et je pense que la population en a besoin ». Tout comme le reste du pôle santé et de la pharmacie attenante, le centre d’urgence sera accessible tous les jours, de 8 à 20 heures, et aura pour mission de désengorger les urgences du Centre hospitalier, en prenant en charge les cas les moins graves dans le secteur. « Bastia, Furiani, Biguglia, Borgo, Lucciana et Casamozza représentent un bassin de population de 100 000 habitants, nous avons donc besoin d’une offre de soin élargie. De toute façon, nous n’aurons jamais assez de médecins pour toute la population, martèle Paul Alfonsi. Le but, ce n’est pas de récupérer des médecins des structures existantes, mais plutôt d’attirer de nouveaux professionnels de santé sur l’île ».







Ce projet de pôle santé, qui s’inscrit dans une volonté de rendre son adresse la plus incontournable possible dans le secteur n’aurait, selon son propriétaire « jamais pu voir le jour sans la réouverture de son établissement de Biguglia », qui a subi une fermeture administrative de la part de l’Agence régionale de santé de Corse pendant sept mois. Ce nouveau pôle s’inscrit donc dans l’offre globale délivrée par le pôle désormais constitué dans le secteur. Et dans l’éventualité où son projet rencontre son public, Paul Alfonsi ne s’interdit pas d’étendre le pôle santé à l’avenir en ouvrant davantage de cabinets.