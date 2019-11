Le 11 novembre prochain, au Monument aux Morts de Calvi, comme ailleurs sera commémoré le 10e anniversaire de la signature de l'Armistice mettant un terme à la Grande Guerre.Cet hommage sera celui rendu à ces soldats français de la Première Guerre mondiale qui étaient dans les tranchées et que l'on avait surnommé les "Poilus".Le courage et sacrifice de ces hommes doivent rester ancrés dans nos esprit selon la Municipalité de Calvi qui a mandaté un généalogiste - historien nîmois, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, Guy Viguié pour réaliser un livre sur les Poilus de Calvi morts pendant la Grande Guerre.Cette ouvrage sera présenté le 11 novembre 2022. Reconnu pour ses travaux Guy Viguié s'est aussitôt mis au travail et a entrepris des recherches.Ces derniers jours il a pu consulter à l'Hôtel de ville toutes les archives." Le travail de recherche consiste en la réalisation d’un livre qui met en évidence le tribut que la commune de Calvi a versé pour ce conflit. Le travail de recherche se concentrera sur les Poilus inscrits sur le monument aux morts de Calvi. Un tel travail de recherche porte en général sur deux années. De nombreux centres d’archives départementaux et nationaux seront consultés : Archives communales, Archives Départementales de la Corse, Service Historique de la Défense (Vincennes), Archives Nationales (Paris)...La Première Guerre Mondiale demeure un des conflits les plus meurtriers de l'histoire deFrance. Aussi, après ce centenaire que nous venons de célébrer, il était important de rendre un hommage à ces combattants afin que leurmémoire ne tombe pas dans l'oubli. La France en général, et les communes de la Corse enparticulier ont vu bon nombre de ses enfants tombés pour la France. Outre ce centenaire que nous venons de célébrer, l'objectif est de rendre hommage à ces jeunes soldats qui sont morts pendant ce conflit et reconnus « Morts Pour la France ».Pour avancer dans ses recherches, Guy Viguié ne cache pas qu'il a besoin de rentrer en contact avec des descendants de ces Poilus:" C'est un grand projet qui nécessite notamment de retrouver des descendants de Poilus. Ces derniers pourraient posséder des souvenirs, dont des photos susceptibles d'illustrer les 115 biographies du livre. Aussi, c'est un appel que je lance. Je les invitent à prendre contact avec moi au plus vite" .Guy Viguié qui compte bien revenir à Calvi à chaque fois que son avancée sur ses recherches le nécessitera se tiendra bien évidemment à la disposition de ceux qui le souhaiteront.Grégory Viguié - Généalogiste - historien411, rue de Valdouzières - 30320 POULXTéléphone: 06.63.09.58.90 Mail: viguie.genealogie@gmail.comSite internet : www.viguie-genealogie.comFacebook : Gard Généalogie - Grégory Viguié