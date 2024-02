Un nouvel élan économique pour la Pieve de l’Ornano et du Taravo

Ce lundi 5 février, dans le cadre de la loi NOTRe, la Collectivité de Corse et la communauté de communes de la Pieve d’Ornano et du Taravo ont signé une convention actant la mise en œuvre du Schéma régional de Développement économique, d’Innovation et d’Internalisation (SRDEII) – Ecunumia 2030. « Aujourd’hui nous avons besoin de partenariat afin de développer cette compétence de développement économique pour notre communauté des communes dans son ensemble, a souligné Valérie Bozzi, présidente de la Pieve de l’Ornano et du Taravo. Nous avions déjà initié une zone d’activité économique à Pietrosella et l’objectif aujourd’hui est de lancer une étude pour avoir un diagnostic actualisé sur les besoins du territoire afin de pouvoir accueillir de nouvelles activités, mais aussi soutenir et développer les entreprises déjà dynamiques et porter les projets nécessaires à la création d’emplois ».



Dans le cadre de ce nouvel essor économique, la communauté de communes de la Pieve de l'Ornano Taravo souhaite en effet construire une stratégie d'accueil d'activités économiques à l'échelle de son territoire. Il s'agit d'établir la trajectoire des domaines d'activités stratégiques en identifiant leur potentiel de développement et ceux qui peuvent émerger tout en travaillant sur une stratégie en matière de marketing territorial. Des actions ont été déjà initiées, et remarquées par l’Agence du Développement économique de la Corse notamment en matière sportive. « Et nous sommes persuadés que le développement économique saura harmoniser l’ensemble des communes, a expliqué Alex Vinciguerra, le président de l’ADEC . Ce territoire est particulier avec un littoral touristique, mais aussi des communes rurales. Si nous voulons mener une politique de soutien et d’attractivité dans les secteurs que nous souhaitons voir se développer, il est indispensable que nous travaillions ensemble. ».



Présente également la représentante de la CCI, Dominique Di Menza a salué l’importance d’être aux côtés des chefs d’entreprises situés dans les terres rurales et de soutenir des projets de revalorisation du territoire comme la rénovation des bains de Guitera.

Une première phase de diagnostic sera donc lancée avec un plan d’action. Cela devrait permettre à la communauté des communes de diversifier ses activités économiques en continuant sur une impulsion notamment en matière sportive qui a permis à Grossetto-Prugno d’obtenir le label « terre de jeux 2024 » en développant des infrastructures de qualités avec un City stade et la création du premier beach park de Corse géré par le Rive Sud Volley Ball qui pourrait accueillir de belles rencontres prochainement.