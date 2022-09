Un nouveau général aux commandes de la région de gendarmerie de Corse

La chaleur n'a rien empêché. Malgré les visages ruisselants et une atmosphère pesante, la cérémonie s'est déroulée sans encombre dans la cour d'honneur de la caserne Battesti d'Ajaccio. Présidée par le général d'armée Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale et en présence d'Amaury de Saint-Quentin, préfet de Corse et de Corse-du-Sud, la procession a mis à l'honneur Jean-Luc Villeminey, fraîchement nommé commandant de la région de gendarmerie de Corse et du groupement de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud.



Au son de la trompette et des Marseillaises, se sont notamment succédés durant les 40 minutes de cérémonie un salut au drapeau, une revue des troupes présentes ou encore un repli du drapeau de la région de gendarmerie de Corse. Par la même occasion, douze décorations ont été remises à des gendarmes qui se sont distingués et deux gerbes ont été déposées.



En point d'orgue, le Général de brigade de 50 ans s'est vu remettre un drapeau du groupement de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud. Un instant émouvant pour le Haut-Saônois : "C'est un moment très solennel, très fort. On sait ce que représente le drapeau pour une unité. Les gendarmes du groupement de Corse-du-Sud ont désormais un drapeau auquel ils s'identifient et c'est un jour particulier pour tous."