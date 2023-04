Un nouveau conseil pour le centre national de la propriété forestière Corse

85 % des forêts corses appartiennent à des particuliers, soit plus de 70 000 propriétaires dont 12 056 électeurs déterminés par plusieurs critères. Notamment posséder plus de 4 hectares de forêt,, bénéficier d’un document de gestion durable et être représentant d’un groupement, d’une indivision, etc ....





Les conseillers du CNPF Corse sont des propriétaires forestiers élus par leurs pairs. Pour une durée de 6 ans, ils acceptent de consacrer du temps pour faire entendre la voix des forestiers, et pour défendre les enjeux de la forêt privée. Ils représentent les intérêts de celle-ci dans de nombreuses instances locales, de nombreuses commissions officielles traitant de la politique forestière, de l’aménagement du territoire, de la gestion de la faune sauvage, de l’environnement et du paysage, et participent au conseil d’administration du CNPF siégeant à Paris.

Chaque Conseil de centre agrée les plans simples de gestion (PSG), statue sur les documents de gestion durable et détermine les orientations de travail régionales du CNPF.