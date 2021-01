Un nouveau KFC ouvre ses portes (en drive) à Furiani

A la place du fast-food Quick c'est un restaurant KFC qui ouvre ses portes ce vendredi à Furiani, à deux pas du stade Armand Cesari.

"Si pour le moment le service en salle ne sera pas disponible conformément aux mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, il sera tout de même possible de profiter de la vente à emporter, du drive et de la livraison à domicile ." fait savoir la direction du KFC Bastia-Furiani dans un communiqué.

Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de développement de l'enseigne qui ouvre son 2ème restaurant en Corse "Nous sommes fiers de cette nouvelle implantation à Furiani. L’équipe a hâte de recevoir les Furianais et les Bastiais et de partager nos délicieuses recettes avec eux ! " déclare l’enthousiaste directrice du restaurant Lydie Leminier.



40 emplois

"Pour cette nouvelle ouverture, KFC a travaillé en partenariat avec les services locaux de Pôle emploi afin de recruter ses employés. Les possibilités d’évolution en interne sont nombreuses et tous les salariés bénéficient d’une formation adaptée afin d’acquérir les compétences nécessaires." continue la direction qui souligne la volonté de KFC de s’intégrer pleinement à l’environnement local tout en contribuant, par son activité, à renforcer le dynamisme économique et l’attractivité du territoire.