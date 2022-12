Un muscat pétillant corse dans le top 10 mondial

À l’arrivée, en découle un muscat « sucré, liquoreux, avec une belle fraîcheur et des très fines bulles, car il s’agit de fermentation naturelle, sans ajout de gaz », décrit Anaïs Bonnet. « C’est vraiment le produit emblématique de la cave. Pour le dernier millésime, il en est sorti 350 000 bouteilles. » À noter que pour sa commercialisation, ce muscat pétillant blanc dispose de deux packagings différents. L’un pour la Corse et les restaurants, dénommé « Casanova Isula d’Amore ». Et l’autre pour la grande distribution sur le continent, via l’appellation « Marcellu by Casanova ».



Avec de tels résultats, et un fonctionnement interne propice à l’échange et à l’entraide, la Cave Coopérative d’Aghione, ne cesse de s’imposer sur le plan régional. Créée en 1975, elle produit maintenant 5 millions de bouteilles par an, incluant une importante part dédiée à l’export. « On sera bientôt la première cave de Corse en terme de volume », se projette Anaïs Bonnet. En tout cas, sur le plan des muscats pétillants, personne ne leur dispute la première place.