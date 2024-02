Un mur s'effondre sur une cuve de gaz à Monticellu

La rédaction le Mercredi 28 Février 2024 à 21:51

Une cuve de gaz semi-enterrée, dont la capacité est inconnue et sur laquelle se sont effondrés un mur et 50 m2 de terre, mobilise les secours depuis 20 heures à Monticellu. Sur place, les pompiers de l'Ile-Rousse et de Belgodere, les services concernés et ceux de la municipalité tentent de maîtriser la fuite de gaz qui a été signalée après l'effondrement du mur. Plus d'infos à venir.