Un motard gravement blessé à Corbara

Il était 18h20 ce mardi lorsque pour une raison indéterminée, un motard, âgé de 21 ans, domicilié à Zilia a perdu le contrôle de sa moto alors qu'il circulait sur la T30, lieu-dit Bodry, commune de Corbara.

Grièvement blessé, souffrant de plusieurs blessures, notamment aux membres et à la hanche, le motard était rapidement secouru par les pompiers du Centre de Secours de l'Ile-Rousse, avant d'être évacué par ambulance vers le Centre Hospitalier Calvi-Balagne.

peu après il était évacué sur le CH de Bastia.

Sur place, on notait la présence du chef de groupe Balagne et de plusieurs pompiers de l'Ile-Rousse et Calvi, d'un médecin du SMUR, une ambulance et un FSR de l'Ile-Rousse, le VRM de Calvi, et les gendarmes de l'Ile-Rousse qui régulaient la circulation avant de procéder aux constatations.