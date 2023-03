Un mois d'animations pour fêter le retour du printemps dans le Pays Ajaccien

Cette année, encore, l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio présente "A chacun son printemps en Pays d'Ajaccio"; Du 8 avril au 7 mai, les visiteurs pourront profiter d'une variété de plus de 120 rendez-vous, allant de l'artisanat à la découverte du patrimoine naturel, en passant par des activités sportives, culturelles et artistiques.Au cours de cette édition, plusieurs activités sont proposées : des ateliers bijoux, chocolats, huiles essentielles, visiter la citadelle, une bergerie, une miellerie et des domaines viticoles, explorer le ciel, prendre part à une balade en kayak au Golfe de Lava, un jeu de piste pour les enfants dans le centre-ville d'Ajaccio, une promenade en catamaran et bien d'autres activités comme du canyoning, des balades en mer et des randonnées.Pour encourager la découverte de la région et des nombreuses activités disponibles, le city pass sera proposé à un tarif réduit (-20%) durant cette période.