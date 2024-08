Un lundi brûlant en Corse

Les vagues de chaleur n'ont pas épargné l'Europe cet été: l'Espagne en termine avec son quatrième épisode lundi, après 40°C dans plusieurs régions et des nuits étouffantes. L’Italie, aux prises avec l’une des pires sécheresses de ces 50 dernières années, connaît un tunnel de températures élevées qui dure depuis plusieurs semaines, et s'attend à 38°C à Rome lundi. Plus de 30°C sont aussi attendus aux Pays-Bas. En France, des températures maximales de 36/38°C sont attendues en région parisienne, mais aussi en PACA, Centre, Bourgogne, Haute-Normandie et jusqu'aux Hauts-de-France, selon Météo-France.



Une nuit tropicale en Corse

La nuit de dimanche à lundi a déjà été particulièrement chaude. A 5 heures ce lundi matin, 28.2°C ont été relévés à Marignana (Corse), 27.6°C à Nice (Alpes-Maritimes), 26.6°C à Arbois (Jura) et 25.4 °C à Lyon (Rhône).



Comment la chaleur tue

La chaleur a tué 5.000 personnes à l'été 2023 en France, et 7.000 à l'été 2022, a estimé Santé Publique France. La plupart avaient plus de 75 ans, mais pas tous. Il n'est nul besoin d'atteindre 45°C ou 50°C pour mourir de chaud. L'Europe, le continent qui se réchauffe le plus vite, enterre chaque année plus de 175.000 personnes à cause de la chaleur, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



La chaleur extrême, lorsqu'elle dure nuit et jour, empêche le corps de réguler sa température et peut provoquer un cercle vicieux. Le corps transpire ce qu'il peut, à condition de boire assez. Il dilate ses vaisseaux et augmente la circulation du sang au niveau de la peau pour tenter d'évacuer l'excès de chaleur, ce qui peut priver nos organes vitaux. D'où les maux de têtes, les nausées, les malaises et, dans le pire des cas, des organes qui commencent à défaillir.



La Corse toujours en orange

Mais la fin de l'alerte est en vue : mardi, "les chaleurs régresseront rapidement par l'Ouest" et "ne resteront très élevées que sur l'extrême Est". Tous les départements actuellement en vigilance orange redescendront au moins en jaune "sauf le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, la Drôme, les Alpes-Maritimes et la Corse", indique Météo-France.