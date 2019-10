Un livre sur l’après Ponte Novu et la défaite de Paoli

Le 8 mai 1769, à Ponte Novu, la Nation corse est vaincue militairement par l’armée française. Le général Paoli se réfugie à Londres et, alors que la majorité de la population se soumet, d’irréductibles maquisards continuent le combat dans l’île avec l’appui de commandos composés de soldats corses exilés en Toscane. Ainsi dans plusieurs régions de l’île, jusqu’en 1775, des actions de guérilla, avec la solidarité de nombreux villageois, sont menées contre la présence française.

Les noms des chefs des combattants de l’ombre et de centaines de leurs compagnons, apparaissent dans les rapports que rédigent les officiers de l’armée royale. Beaucoup sont tués lors d’affrontements, d’autres meurent enchaînés dans la Grosse tour de Toulon où plus de quatre cents d’entre eux sont détenus.

Des Corses ralliés au nouveau régime participent à ces opérations de maintien de l’ordre. Les actes de résistance impliquent de conserver des secrets et l’histoire officielle est toujours écrite par la puissance victorieuse. Pourtant, les archives ont permis à l’auteur de reconstituer le combat de ces Corses, puis la permanence de « l’esprit de liberté », pendant ces vingt années au cours desquelles beaucoup d’anciens partisans du gouvernement national corse sont contraints, sans renier leur passé de patriotes, de composer avec les autorités royales. «On ne peut comprendre le parcours des jeunes insulaires, dont Cristoforo Saliceti, Carlo-Andrea Pozzo di Borgo ou les frères Giuseppe et Napoleone Buonaparte, qui à l’aube de la Révolution Française seront des paolistes fervents, sans connaître les vingt années de résistance qui ont suivi la conquête de l’île » explique JP Poli. « Aujourd’hui encore, la mémoire collective des Corses est irriguée par les idéaux et les combats de Pasquale Paoli et de ses partisans ».



CNI a rencontré l’auteur.

*Jean-Pierre POLI est avocat honoraire et essayiste, il est, notamment, l’auteur d’Autonomistes corses et Irrédentisme Fasciste (1920-1939) paru chez DCL en 2007.