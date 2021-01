Un jour, une recette circuit court corse : le fiadone

- 1 kilo de brocciu frais

- 8 oeufs

- 260g de sucre

- 2 cuillères à soupe de farine

- 2 citron non traités



Préchauffez le four à 170° chaleur traditionnelle

1/ écrasez le brocciu avec la fourchette

2/ cassez 1 a 1 les œufs dans le brocciu et remuez à la fourchette entre chaque œuf.

3/ tamisez le sucre et la farine sur le mélange brocciu/œufs et remuez

4/ zestez 2 citrons et mélangez les zestes à la pâte.

5/ beurrez et farinez un moule rond et répartissez votre pâte à l’intérieur

6/ placez au four pour 45 minutes

7/ une fois doré (au moins sur les cotés) sortez le du four et laissez le refroidir, une fois à température ambiante placez le au frigo jusqu’à la dégustation (au moins 4heures) il faut qu’il soit frais.



Bon appétit !