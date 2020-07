Un homme victime d'une noyade à l'Ile-Rousse

(Jean-Paul-Lottier) le Vendredi 17 Juillet 2020 à 15:39

Les pompiers de l'Ile-Rousse sont intervenus peu avant 15h30 ce vendredi pour porter secours à une personne victime d'une noyade. L’homme sorti de l’eau par des baigneurs était déjà en arrêt cardiaque et malgré l’intervention rapide des secours il est décédé sur la plage de l'Ile-Rousse à hauteur de l'établissement "A Siesta".



Sur place il y avait également une ambulance de l’Ile-Rousse, le VRM de Calvi avec un médecin, les sauveteurs nautiques du Poste de secours de Lisula et les Gendarmes de la brigade territoriale.



Selon les premiers éléments, la victime de sexe masculin, âgée d’une soixantaine d’années aurait été retrouvée inconsciente au large et ramenée sur la plage par des baigneurs. Malgré leurs efforts les sauveteurs n'ont pu le réanimer.



Les gendarmes ratissaient la plage pour tenter de retrouver les affaires de la victime et l'identifier.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements