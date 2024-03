Un homme décède par arme à feu à Santo-Pietro-di-Tenda

Un homme d'une soixantaine d'années a été mortellement blessé par une arme à feu à Santo-Pietro-di-Tenda ce samedi 9 mars, aux alentours de midi. Malgré les tentatives de réanimation, la victime a été déclarée décédée sur les lieux par un médecin du SAMU. Les secours, dont le GRIMP, spécialisées dans l’intervention en milieu périlleux, et l'hélicoptère de la sécurité civile, le Dragon 2B, ainsi qu'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes de Saint-Florent et les forces de l'ordre, ont été mobilisés sur place. Si les circonstances exactes de l'incident restent à déterminer, selon les premières constatations, il s’agirait d’un accident de chasse. Une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame a été ouverte par le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, et confiée à la brigade de recherche de la Gendarmerie de Bastia.Plus d'infos à venir