Un homme de 62 ans retrouvé mort dans le port de Calvi

(Jean-Paul-Lottier) le Jeudi 9 Janvier 2020 à 00:48

Les pompiers de Calvi sont intervenus ce mercredi 8 janvier à 22h42 au port de plaisance de Calvi où le corps d'une personne a été retrouvé gisant par quelques mètre de fond. Malgré l'intervention rapide des secours, il n'y avait plus rien à faire pour la malheureuse victime, un homme âgé de 62 ans. D'importants moyens de pompiers, médecin du SMUR étaient sur place ainsi que les gendarmes, alors que le Maire de Calvi et la Police Municipale était avisée. Plus d'infos à venir





