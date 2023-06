Un homme condamné pour l'extorsion d'un commerçant à Figari

Les faits remontent au 8 août 2020. Lorsqu'un restaurateur de Figari rentre chez lui avec la recette de la journée, un individu masqué émerge des buissons, le menaçant avec une arme à feu et lui ordonne de remettre la somme de 9 000 euros en espèces. Confrontée à une situation effrayante, la victime n'a d'autre choix que d'obtempérer.



Grâce à une enquête minutieuse menée par la brigade de recherches de Porto-Vecchio, des éléments probants ont été découverts lors d'une perquisition au domicile du suspect. "Des cagoules, des armes et des vêtements correspondant à ceux décrits par la victime ont été retrouvés, renforçant ainsi les soupçons pesant sur lui. Le 11 août 2020, le prévenu a été placé en détention provisoire" indique le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe dans un communiqué diffusé ce mercredi.



Libéré et placé sous contrôle judiciaire quelques mois après, l’intéressé a été jugé hier par le tribunal d'Ajaccio et condamné à une peine de 6 ans de prison, dont 2 ans assortis d'un sursis probatoire de 2 ans. "Cette condamnation étant accompagnée de la révocation d'un précédant sursis à hauteur d'un an", précise le procureur. Ainsi, la peine totale s'élève à 7 ans, dont 5 ans ferme et 2 années de sursis probatoire.



À la suite de sa condamnation, un mandat de dépôt a été décerné à l'encontre du condamné, et s'exécutera à effet différé dans les quatre mois qui suivent cette décision.



Sa compagne, poursuivie pour complicité d’extorsion, a pour sa part été relaxée.