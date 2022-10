Un homme blessé par arme feu à La Marana

La rédaction le Jeudi 20 Octobre 2022 à 08:34

Un homme a été blessé par arme à feu ce jeudi matin 20 octobre vers 7h30 sur le sur le cordon lagunaire à proximité du parking de l'Igesa à La Marana. On ignore pour l'instant dans quelles circonstances les faits se sont produits et pas davantage les motifs qui ont précédé le ou les tirs. Plus d'infos à venir.