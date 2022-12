Un goûter de Noël a été partagé par les aînés de l’hôpital de Calvi

Comme chaque année pendant les fêtes de fin d’année, le CCAS de Calvi a organisé ce vendredi 16 décembre, un goûter de Noël destiné aux résidents du long séjour du centre hospitalier de Calvi Balagne.



Ce moment convivial et musical, animé par le groupe L’ Amichi , a ainsi rassemblé les plus anciens , accompagnés par un personnel soignant, aux petits soins .

À cette occasion, Hélène Astolfi , présidente du CCAS et adjointe en charge notamment des Affaires sociales , des Solidarités et des Personnes âgées , a remis a chacun, et toujours avec un petit mot gentil et beaucoup d’ affection , son cadeau personnalisé. "Chaque fin d’année, le Ccas de Calvi, conjointement avec la direction de l’établissement de santé, souhaite pour les fêtes de fin d’année, offrir un goûter de Noël aux résidents du long séjour. Et je souhaite, depuis q ue je suis élue m’en charge r . C’est un moment important pour eux. Certains n’ont plus personne. Alors nous préparons des présents personnalisés, pour ceux notamment qui ont besoin de certains produits de beauté. Et ils sont différents pour les hommes et les femmes" .



Sur des musiques corses, de variété française ou des musiques de leur jeunesse, certains résidents ont volontiers fredonné un petit air, comme celui de Tino Rossi, "J’avais 20 ans ".



Malheureusement cette année encore , les familles ne pouvaient pas être conviée pour cause de recrudescence du Covid