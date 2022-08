"Un ghjornu, un locu" : journée patrimoine au Museu Pasquale Paoli de Merusaglia, ce 27 août

Pasquale Paoli, un homme des Lumières très attaché à son île et à sa culture, sera au centre de la journée qui lui est dédiée à Merusaglia, son village natal ce samedi 27 août 2022.

Le Museu Pasquale Paoli organise la première édition de cette journée patrimoine, qui met en valeur le rayonnement culturel et artisanal d'un territoire, celui de la pieve di u Rustinu et plus amplement celui de l'Histoire de la Corse. L'événement pensé par Isabelle Latour, directrice du Museu, et l'association Gira Sole est accompagné par Orma Creazione, un laboratoire culturel implanté en milieu rural, à Campile précisément.

Christine Juda qui s'occupe de la mise en place des projets culturels en milieu rural souligne en précise l'objectif.

"Il s'agit de développer une offre culturelle à l'année pour les populations qui vivent dans le rural. Le Museu et l'association Gira Sole nous ont sollicités pour organiser l'événement, nous les accompagnons pour que cette journée, sous l'égide du patrimoine, mette en valeur non seulement et surtout Pasquale Paoli, mais aussi un territoire celui du Rustinu".

La thématique retenue, Un ghjornu, un locu met l'accent sur le territoire du Rustinu et son histoire mais dépasse ces frontières, car l'Histoire ne se cantonne pas à un microcosme, surtout lorsqu'il s'agit de Pasquale Paoli, homme de très grande culture dont le rayonnement va bien au -delà de la Méditerranée.



Suminà l'eternità

Le titre de cet événement "Suminà l'eternità" est une manière de dire que l'Histoire est toujours là, elle laisse une empreinte indélébile dans le temps. Christine Juda précise : "Suminà l'eternità est un moyen de dire que l'Histoire est permanente, c'est à partir de l'Histoire que l'on peut construire l'avenir, la mémoire est une clé essentielle pour une bonne lecture de l'avenir"





. Sous ce titre évocateur et optimiste, les visiteurs pourront aborder l'Histoire en 3 temps dont les articulations sont culturelles et linguistiques avec des visites guidées bilingues du Museu, des interventions autour de Pasquale Paoli, ou du cunventu di Merusaglia ou encore des conférenciers qui aborderont l'Histoire du Rustinu du Moyen-àge à nos jours et des auteurs insulaires qui présenteront leurs œuvres.

Mais aussi une articulation basée sur le savoir-faire d'artisans, on pourra rencontrer des artisans vannier, ébéniste, coutelier ou encore cannier.

Enfin, un intermède musical clôturera la journée qui sera animée par Carlotta Rini, Jean-Pierre Marchetti et Stéphane Grisoni.



"Le citoyen du Ciel" comme se plaisait à dire Pasquale Paoli en évoquant les derniers moments de sa vie verra son étoile briller un peu plus dans le ciel du Rustinu le 27 août.