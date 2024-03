"Un futur pour Bastia" présente son contre-projet du PLU de la ville

La rédaction le Samedi 23 Mars 2024 à 17:40

Le constat a été dressé samedi matin par "Le Mouvement , un futur pour Bastia" de Julien Morganti, conseiller municipal d'opposition de Bastia : " le nouveau PLU (Plan local d'urbanisme) est dangereux et manque d'ambition pour la ville et ses habitants. Il nous conduit vers un monde triste et punitif." Julien Morganti et Olvier Franceschi, coordinateur du document présenté, ont proposé un contre-projet qui, selon eux, constitue un "autre chemin vers un avenir meilleur". Les explications de Julien Morganti.