Un exercice "Tuerie de masse" le 30 novembre à Borgo : Ce qu'il faut savoir

Il y'aura beaucoup de gyrophares et d'agitation jeudi 30 novembre à Borgo à partir de 8 heures. Pas de panique, il s'agit d'un exercice. Une simulation d'attaque terroriste pour tester la réactivité et l'efficacité des forces d'intervention et de secours. Celle-ci promet d'être impressionnante, car de très nombreuses personnes vont participer de près ou de loin à ce scénario imaginé par la préfecture. "Dans un contexte de menace terroriste très élevée, les forces d’intervention doivent être en capacité de faire face rapidement avec leurs propres moyens à tous types d’événements et disposer d’un haut niveau de préparation et de coordination pour intervenir." explique la préfecture qui avec cet exercice souhaite tester le dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile Départementale « nombreuses victimes-acte de terrorisme » mis en œuvre parle Préfet dans une situation relevant d’actes de terrorisme impliquant un grand nombre de victimes constaté, réparties sur plusieurs sites. Le scénario, élaboré dans un souci de réalisme, mobilisera les forces de l'ordre et de secours dans la gestion de situations de crise.



La zone impactée par cet exercice comprendra notamment la circulation aux abords du Complexe Sportif de Borgo, impliquant des restrictions temporaires. Des tirs factices pourraient être entendus, mais il est fortement recommandé de ne pas contacter les standards de la mairie, de la préfecture, ni les forces de l'ordre ou les secours pour éviter de surcharger les lignes. L'objectif est de garantir une mise en œuvre efficace du dispositif de sécurité dans des conditions proches de la réalité.