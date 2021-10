Un doublé de Nouri suffit au bonheur de l'AC Ajaccio face à Nancy (2-0)

Stade François-Coty, AC Ajaccio : 2 AS Nancy-Lorraine : 0 (0-1)

Buts pour l'AC Ajaccio : Nouri (8e et 58e)

Arbitre : Mathieu Vernice

Avertissements : Gonzalez (18e) à l'AC Ajaccio, Jung (41e) à l'AS Nancy-Lorraine





AC Ajaccio

Leroy, Kalulu, Gonzalez, Avinel, Diallo, Bayala puis N'Diaye (85e), Coutadeur, Cimignani puis Laci (74e), Nouri puis Botué Kouamé (81e), Courtet, El Idrissy puis Thiam (81e)



AS Nancy-Lorraine

Trott, Basila, Bianda, Ciss, Latouchent puis Karamoko (81e), Akichi, Lefebvre puis Triboulet (74e) Delos, Dewaele puis Patrick (81e), Biron puis Thiam (81e), Jung puis Bertrand (64e)





Il ne fallait pas être en retard ce samedi soir au stade François-Coty où à l'image de Nouri, l'ACA est entré très vite en action.

On jouait, en effet, seulement la 8e minute quand El Idrissy centrait pour Nouri au second poteau. La reprise du gauche de l'Ajaccien heurtait la barre et entrait dans le but lorrain au grand dam de Trott.



Les visiteurs "managé" par un certain Benoit Pedretti ont bien réagi et à la 20e minute sur une longue touche dans la surface, Jung déviait bien vers Biron, en bonne position. Le Martiniquais reprenait la balle directement mais ne cadrait pas.

Et les nancéens continuaient de pousser par l'intermédiaire de Biron (24 et 29e) face à des locaux soudain moins tranchants.

L'ASNL n'allait cependant pas profiter de cette situation même si un peu avant la pause elle aurait pu réussir dans son entreprise quand au terme d'une nouvelle combinaison Akichi-Biron, Leroy devait effectuer une sortie et une tête plongeante pour empêcher l'attaquant nancéien, menaçant, de réceptionner le ballon (41e).



La seconde période a failli reprendre comme avait été entamée et conclue victorieusement la première, mais cette fois Nouri était contre in-extremis.

Mais ce n'était que partie remise puisque à la 58e minute après un renvoi aux 6 mètres de Leroy et à peine 2 passes plus tard, Nouri se retrouvait seul face à Basila, se décalait sur son pied droit puis ajustait Trott depuis l'entrée de la surface.

Et ça faisait 2 à 0 pour l'ACA qui, quelques minutes plus tard, pouvait encore aggraver la marque par l'intermédiaire de Kalulu (63e) ou bien encore par Gonzalez (65e).





L'ACA maitrisait donc parfaitement son sujet d'autant que le Nancy de Pedretti avait visiblement renoncé à faire mieux sur la pelouse ajaccienne.

Dans ces conditions les joueurs de Pantalaoni pouvaient aller cueillir un nouveau succès qui aurait pu être encore plus large - poteau de Thiam et reprise de Courtet sur Trott à la 90e minute- confirmant ainsi de belle façon leur position sur le podium de cette Ligue 2 BKT.

Bravo !