Un "dangereux" parrain de la mafia italienne arrêté à Aleria

La cattura all’estero di due pericolosi latitanti, il boss Marco Raduano e il suo braccio destro Gianluigi Troiano, ad opera dell’Arma dei @_Carabinieri_, rappresenta un altro duro colpo inferto alla malavita.



Grazie alle capacità investigative delle nostre Forze dell’ordine e… pic.twitter.com/QJxygclpeE

— Matteo Piantedosi (@Piantedosim) February 2, 2024



Marco Raduano, 40 ans, qui s’était évadé de prison en 2023, est le chef de la « Società Foggiana », un groupe mafieux actif dans la province italienne de Foggia, dans les Pouilles (sud). Il a été arrêté jeudi soir à Aléria. Son bras droit, Gianluigi Troiano, a simultanément été arrêté à Otura, près de Grenade, dans le sud de l’Espagne, selon un communiqué des carabiniers. "Je vous confirme son arrestation en Haute-Corse", a déclaré Jean-Jacques Fagni, procureur général près la cour d'appel de Bastia. Selon une source proche du dossier, Marco Raduano a été arrêté jeudi soir à Aléria, dans l’est de l’île, alors qu’il dînait dans un restaurant avec une jeune femme. Il a été "interpellé en douceur par la section de recherche de la gendarmerie de Corse", a précisé cette source, soulignant que l’homme vivait "assez chichement", muni de faux papiers et utilisant un véhicule volé, faussement immatriculé."L’arrestation à l’étranger de deux dangereux fugitifs, le boss Marco Raduano et son bras droit Gianluigi Troiano […] représente un nouveau coup dur porté à la criminalité " , se réjouit le ministère italien de l'Intérieur dans une publication sur X (ex Twitter), accompagnée d'une image de Marco Raduano (en bas à droite). Selon la Rai, cette photo serait celle de son évasion de la prison de Nuoro en Sardaigne, survenue il y a un an, où il aurait utilisé des draps noués.