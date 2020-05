Un court-circuit sur le balcon à l'origine de l'incendie dans une résidence de Calvi

Il était 0h45 la nuit dernière lorsque les pompiers du centre de secours et d'Incendie de Calvi a été alerté pour un incendie au dernier étage de la Résidence "Grand Large" situé en centre-ville de Calvi.

A leur arrivée, les pompiers ont constaté que les flammes s'échappaient d'un balcon d'un appartement situé au 3e étage de cette résidence et qu'une personne âgée de 92 ans se trouvait sur les lieux.

Aussitôt d'importants moyens de Calvi, de l'Ile-Rousse et de Galeria étaient déployés avec notamment une échelle aérienne, un fourgon et une ambulance.

Les opérations étaient diligentées par le commandant Patric Botey, chef de colonne Balagne et lieutenant Barthélémy Guerrini, chef de garde.

Aussitôt informé, Ange Santini, maire de Calvi se rendait sur place. Il était rejoint par les gendarmes et les services EDF alors que de nombreux voisins se précipitaient pour voir ce qui se passait.

L'habitante de l'appartement âgée de 92 ans a été alertée par un voisin du dessous alors qu'elle était en plein sommeil.

Légèrement incommodée par la fumée la nonagénaire refusait de quitter son domicile pour être transportée par ambulance au service des urgences du Centre Hospitalier Calvi-Balagne, tout comme elle refusait d'être relogée ailleurs !

Elle était tout de même examinée sur place par un médecin.

Si le balcon a été entièrement ravagé, en revanche l'appartement n'a subi aucun dégât..

C e matin les services sociaux de la ville sont allés à la rencontre de la victime pour l'aider dans ses démarches alors que les pompiers revenaient sur place pour s'assurer que tout allait bien.

Les gendarmes ont procédé aux constatations.

Selon les premiers éléments, il semblerait que ce soit un court-circuit qui soit à l'origine de cet incendie qui a éclaté alors qu'un orage sévissait. Le feu s'est rapidement propagé à du mobilier en bois et sous l'effet de la chaleur a fait voler en éclat la baie vitrée, ce qui explique l'explosion entendue par les riverains.