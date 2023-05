Un couple de cambrioleurs arrêté après une série de vols dans la région ajaccienne

Entre le 28 avril et le 10 mai 2023, un couple vivant dans la région ajaccienne commis plusieurs vols, aussi bien de journée qu'en pleine nuit. Leur objectif principal était de s'emparer d'argent liquide, et pour ce faire, ils ont ciblé divers commerces, utilisant parfois la technique de l'effraction. Leur série de méfaits a commencé dans une pépinière à Bastelicaccia, où ils ont dérobé des fonds ainsi que des biens de valeur. Par la suite, ils ont braqué une épicerie à Porticcio, un restaurant à Pietrosella et une station-service à Cauro.



Face à cette vague de cambriolages, les gendarmes de la communauté de brigade de Pietrosella-Cauro ont rapidement pris les choses en main et ont mené des investigations approfondies, y compris par l'exploitation des caméras de vidéo-surveillance et des prélèvements et des enquêtes de voisinage. Grâce à leur travail acharné, le couple a été identifié et localisé.

Au cours de leur garde-à-vue, face aux éléments de preuve présentés par les enquêteurs, les escrocs ont avoué les faits. Le procureur de la République d'Ajaccio a ainsi délivré une convocation en justice à leur encontre.