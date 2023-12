Un champion du Monde de Karaté à Borgo

« C’est la première fois que je viens en Corse et je suis super content » déclarait en préambule le champion du Monde marseillais à la centaine de karatekas venue tutoyer un athlète de très haut niveau dans le dojo du complexe sportif de Borgo. Cet événement exceptionnel qui visait à soutenir activement le Téléthon de Haute-Corse a été rendu possible grâce à l'initiative de la marraine 2023 du Téléthon Haute-Corse, la championne de karaté Cassandra Sampieri, qui, à tout juste 18 ans, vient de terminer 3e de la Coupe de France Kata.





En provenance de Marseille où le champion s’occupe de deux dojos, Mehdi Filali a tout d’abord rencontré des usagers d'Espoir Autisme Corse, puis les licenciés du Karaté Club de Borgo et des dojos Cobra Kai de Paese Novu et Casinca. Point fort de cette journée, un stage spécialement dédié aux jeunes karatékas de moins de 18 ans. « Ce stage de dimension mondiale a offert l’occasion unique aux jeunes talents de recevoir des conseils et des démonstrations d'un champion émérite, tout en contribuant à une cause noble » soulignait Alexandra Sampieri, du KC Borgo. Outre le stage de karaté, la journée a été ponctuée d'activités diverses visant à collecter des fonds pour le Téléthon. Une vente de clémentines et de biscuits a eu lieu tout au long de la journée, offrant aux participants une opportunité de soutenir cette cause caritative tout en savourant des délices locaux.