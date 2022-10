Un centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales inauguré à Corte

C'est une autre manière de lutter contre les violences conjugales : prendre en charge les auteurs dans des centres spécialisés et entamer un suivi de prise de conscience et de déconstruction du comportement violent.



Depuis un mois et demi, un CPCA a ouvert à la maison Guelfucci de Corte et doit couvrir l'ensemble de l' île . L’association C orse d’aid e aux victimes d’infractions et de médiation pénale, CORSAVEM en collaboration avec l’École des parents et des éducateurs, l’ EPE , l’association CORSICAPSY et la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité, pilote la structure, inaugurée officiellement ce mardi 18 octobre en présence de nombreux magistrats des tribunaux de Bastia et Ajaccio.



Voulus par le Grenelle des violences conjugales, les CPCA , une trentaine sur l'ensemble du territoire national, proposent un accompagnement "psychothérapeutique et médical assorti d’un accompagnement socioprofessionnel visant notamment à l’insertion dans l’emploi" aux auteurs de violences.



Si la plupart des usagers de ce dispositif le font dans le cadre d'une condamnation, il s’agit dans la plupart des cas des prévenus sous le coup d’un contrôle judiciaire et en attente d’un jugement o u d e condamnés dans le cadre d’un suivi, d'autres personnes s'approcher du centre volontairement ou à travers le tissu associatif. "Par exemple, un homme en couple qui a repéré chez lui une sorte de potentiel de violence et qui ne souhaite pas passer à l’acte", explique Julien Colonna coordinateur du CPCA de Corse .



Eviter la récidive ou le passage à l'acte

Les hommes qui se présentent au centre font d’abord l’objet d’une évaluation sanitaire et sociale, et leur situation judiciaire est aussi prise en compte, avant que les spécialistes ne décident du parcours le plus adapté selon les besoins de chacun. Soins psychologiques, insertion professionnelle, hébergement : le CPCA adopte une approche pluridisciplinaire et oriente, si besoin , vers les bons interlocuteurs grâce à un travail partenarial avec les services de la Justice, les professionnels médico-sociaux, les collectivités locales, le tissu associatif et l’ensemble des partenaires œuvrant dans le domaine des violences conjugales.



En seulement un mois et demi d' existence, le centre de Corte a déjà accueilli 15 auteurs de violences. Leur prise en charge vise aussi à prévenir la récidive, voire à empêcher le premier passage à l’ acte, car agir de manière renforcée auprès des auteurs participe à mieux protéger les victimes et les enfants.