Un cas de purpura fulminans pris en charge à l'hôpital d'Ajaccio

En lien avec l’ensemble des services concernés (centre hospitalier d’Ajaccio, Protection Maternelle Infantile de la Collectivité de Corse, médecin référent de la crèche et mairie de la commune concernée) l’ARS a mené les investigations épidémiologiques permettant d’identifier et de traiter à titre préventif les personnes contact à risque, dans la sphère familiale, médicale et à la crèche.





60 contacts dont 31 enfants

60contacts, dont 31 enfants, sont identifiés et ont reçu ou recevront au plus tard ce samedi un traitement antibiotique pour éviter la survenue de tout nouveau cas. Ce traitement prophylactique par antibiotique permet de prévenir la survenue de formes graves, couper les chaines de transmission et limiter ainsi les risques d’épidémie.



Conduite à tenir

En attendant l'ARS dispense des conseils pour la conduite à tenir en cas de suspicion

Ne vous présentez pas aux urgences ni dans une pharmacie sans avoir été contacté au préalable par un médecin ou une infirmière de l’ARS. En cas de symptômes (voir ci-dessous) appelez le 15.

En effet, le traitement préventif par antibiothérapie n’est accessible que sur ordonnance. Celle-ci vous sera délivrée si vous êtes identifié comme personne à risque, c’est-à-dire si vous avez eu un contact proche (moins d’un mètre en face à face) et prolongé (plus d’une heure) avec la personne malade dans les 10 derniers jours. Les personnes de l’entourage des contacts à risque ne sont pas contacts et ne nécessitent donc pas un traitement.

Pour les enfants de la crèche, une organisation spécifique est mise en place en lien avec la directrice de la crèche, le médecin référent et les services de la PMI. Les parents des enfants ont été informés et doivent se rendre au rendez-vous qui leur a été donné munis du carnet de vaccination de leur enfant





Signes évocateurs

L'ARS recense aussi les signes les plus évocateurs de l'infection.

Des maux de tête violents (céphalées), accompagnés de fièvre.

Une sensibilité à la lumière (photophobie).

Une raideur de la nuque, des courbatures et de la fatigue.

Des taches sous-cutanées rouges ou violacées (purpura) au niveau du corps.

Face à ces symptômes, n'hésitez pas : il faut appeler le 15